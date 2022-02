Allegri: "Bel segnale stasera, ma lo scudetto..."

La Juventus vince 2-0 contro l'Hellas Verona e supera l'Atalanta al quinto posto. Serata perfetta per i bianconeri, che oltre ai tre punti hanno visto gli attesissimi due nuovi acquisti, Vlahovic e Zakaria, andare subito in gol. A fine partita, Massimiliano Allegri ha commentato così la serata della Juve e l'atmosfera particolare avvertita allo Stadium: "Stasera c'era l'entusiasmo per l'arrivo dei due ragazzi nuovi. La società è stata brava: abbiamo preso tre giocatori e hanno segnato tutti e tre (compreso Gatti che rimarrà a Frosinone fino a giugno, ndr). È un bel segnale e devo fare i complimenti ai miei giocatori", ha detto a Dazn. Poi ha analizzato nel dettaglio il match di stasera: "La partita è stata tosta, il Verona corre molto ma noi abbiamo avuto il giusto approccio e abbiamo avuto grande qualità che ha fatto la differenza. Si sono create tante occasioni e sono contento della prestazione. Ma dobbiamo restare sereni e calmi perché il cammino è ancora lungo. Oggi era importante vincere perché c'era entusiasmo e sarebbe stato un peccato non prendere i tre punti". La Juventus con la vittoria di oggi torna in zona Champions. E per chi pensa che la squadra bianconera possa ancora rientrare nella lotta scudetto, Allegri usa parole chiare: "Riguarda Napoli, Inter e Milan. Noi siamo momentaneamente fuori. Noi bisogna fare un passo alla volta: è ancora lunga e davanti stanno viaggiando. Lo scudetto riguarda quelle tre davanti, noi siamo ancora indietro. Con quattro punti in più forse avremmo potuto lottare ancora. In Champions si arriva con ottanta punti".