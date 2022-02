Atalanta-Cagliari, dove vedere la partita in tv

L' Atalanta per ritrovare la vittoria dopo due pareggi consecutivi e difendere il quarto posto dall'attacco delle inseguitrici, il Cagliari per ottenere un risultato di prestigio e cercare di uscire dalla zona retrocessione. Sfida interessante nel lunch match di Serie A, con Gasperini e Mazzarri alle prese con qualche dubbio di formazione. L'allenatore nerazzurro dovrà valutare il recupero di Zapata , out per infortunio nelle ultime settimane; quello rossoblù dovrà invece rinunciare a Joao Pedro , squalificato dal giudice sportivo.

Dove vedere Atalanta-Cagliari

SERIE A

Corsa Champions, il calendario fino alla sosta

La gara tra Atalanta e Cagliari, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 6 febbraio alle ore 12:30 e valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A, è visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (canale 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. La telecronaca è affidata ad Andrea Marinozzi, con commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Massimiliano Nebuloni e Veronica Baldaccini.