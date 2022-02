Serie A, il calendario delle partite di oggi

Serie A grande protagonista in questa domenica calcistica con ben sei incontri validi per la 24^ giornata: si parte alle 12.30 con Atalanta-Cagliari (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K), alle 15 anche il Napoli, mentre nel posticipo la Juve sfida il Verona

Dopo i tre anticipi del sabato, lo spettacolo del nostro campionato torna protagonista anche oggi con ben sei gare in programma, tutte valide per la 24^ giornata. Menù ricco quello offerto dalla domenica di Serie A, che si apre a ora di pranzo con la sfida (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW) tra Atalanta e Cagliari. Si prosegue poi alle 15 con tre gare in contemporanea: Bologna-Empoli, Sampdoria-Sassuolo e Venezia-Napoli. Alle 18 invece spazio alla sfida tra Udinese e Torino. A chiudere la domenica calcistica di Serie A (turno che si concluderà domani con il match tra Salernitana e Spezia) la gara dell’Allianz Stadium tra la Juventus – grande protagonista nel mercato di gennaio con l’arrivo di Vlahovic e Zakaria – e il Verona, con fischio d’inizio alle ore 20.45.