Debutto da sogno con la Salernitana per Simone Verdi, due volte a segno su punizione come aveva già fatto in Bologna-Crotone di cinque anni fa (calciando però con due piedi diversi). Il trequartista 29enne si conferma eccezionale su palla inattiva a partire dalla sua prima gemma nel 2016: come si posiziona tra gli specialisti in Serie A da quella stagione? Ecco la top 10 (dati Opta e Transfermarkt)