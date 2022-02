Non si ferma la Serie A, 25^ giornata che prosegue alle 15.00 con tre partite in contemporanea. Chi cerca l’assalto all’Europa è il Verona, che ospita l’Udinese tornata in salute. Sta bene anche il Cagliari, impegnato sul campo dell’Empoli senza vittorie da due mesi. Punti pesantissimi in palio a Marassi tra Genoa e Salernitana, penultima e ultima in classifica