Alla vigilia di Lazio-Bologna, in programma sabato all'Olimpico alle ore 15, Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa. Mai banale e mai con frasi fatte, l'allenatore del Bologna ha presentato così la sfida: "Non è detto che vinca sempre la favorita, sarà una partita difficile per entrambe. Noi ci siamo allenati bene: dopo un mese di gennaio impossibile, tra Covid, infortuni e quarantene, la sosta ci ha permesso di recuperare. Ora stiamo molto meglio e quando siamo in forma possiamo essere pericolosi. Io vado là fiducioso: spero sempre di poterla vincere". E sulla posizione in classifica della sua squadra, attualmente tredicesima, ha detto: "In questo mese siamo caduti in una buca, ma adesso ci stiamo riprendendo. La parte sinistra della classifica è distante solo quattro punti. Faremo di tutto per arrivarci". Ma a proposito di Lazio, Mihajlovic ha risposto anche alla domanda su un commento in riferimento alle dichiarazioni dell'allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri, in merito alla Coppa Italia ("Una delle competizioni più antisportive al mondo", aveva detto). L'allenatore del Bologna ha fatto ridere tutti i presenti in sala: "Dovevano fare come noi, ossia uscire subito. Almeno non avrebbero avuto più questi problemi" (il Bologna è stato eliminato ai trentaduesimi di finale dalla Ternana, squadra di Serie B)