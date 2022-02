Terzo match in sette giorni per la Lazio che all'Olimpico ospita il Bologna per cercare di dimenticare il pesante ko contro il Milan in Coppa Italia, inseguendo il quarto risultato utile consecutivo in campionato. Momento negativo, invece, per il Bologna. Un solo punto nelle ultime quattro giornate, grazie allo 0-0 contro l'Empoli, e vittoria che manca dal 22 dicembre (0-3 in casa del Sassuolo).