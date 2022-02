Roma, controlli positivi per Spinazzola

Arriva una buona notizia per tutto l’ambiente della Roma dopo i controlli ai quali si è sottoposto in questi giorni Leonardo Spinazzola . L’esterno sinistro giallorosso, fermo dallo scorso 2 luglio a causa della rottura del tendine d'Achille durante la sfida tra Belgio e Italia di Euro2020, è stato visitato a Roma da Lasse Lempainen, il chirurgo finlandese che lo ha operato lo scorso luglio. Controlli di rito alla parte infortunata e operata, ma anche attenzione massima ai test fisici e atletici ai quali è stato sottoposto il ragazzo: valutazioni e visite approfondite che sono terminate quest’oggi e che hanno fornito responso positivo in merito alle condizioni di Spinazzola.

Non si affretteranno i tempi: la priorità è il recupero totale

Spinazzola dunque sta bene e adesso proseguirà nel suo percorso di recupero: la prognosi iniziale post intervento era tra i sette e gli otto mesi, con il calciatore della Roma – attualmente al settimo mese dall’intervento chirurgico – che potrà cominciare ad aumentare i carichi di lavoro. La parola d’ordine, in linea con quanto avvenuto fin dall’inizio, è quella di non affrettare i tempi di recupero visto che l’interesse principale è solo quello di un recupero totale da parte del giocatore. Proprio per questo è impossibile ipotizzare una data di rientro, quel che è certo è che il miglior Spinazzola si vedrà solo nella prossima stagione. E per José Mourinho e la Roma si tratterà di un recupero davvero importante.