Milan-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

La continuità è il grande obiettivo di Milan e Sampdoria , che si sfideranno a San Siro nella gara delle 12.30. I rossoneri hanno l'entusiasmo alle stelle dopo la convincente vittoria in Coppa Italia contro la Lazio ma, soprattutto, dopo il successo in rimonta nel derby contro l'Inter. La Sampdoria, invece, si è ritrovata nell'ultima giornata, travolgendo per 4-0 il Sassuolo di Dionisi. Subito in gol i nuovi arrivati Sensi e Conti, che si sono aggiunti alle certezze Caputo e Candreva. Punti pesanti in palio, quindi, per le corse scudetto e salvezza.

Dove vedere Milan-Sampdoria in tv

approfondimento

Napoli-Inter a Doveri. E si rivede Serra

La partita tra Milan e Sampdoria, valida per la 25^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si giocherà domenica 13 febbraio alle ore 12.30 a San Siro La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul canale 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni, commento di Luca Marchegiani. A bordocampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini.