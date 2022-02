Serie A, il calendario delle partite di oggi

Dodici squadre scenderanno in campo in questa domenica di Serie A: si parte a San Siro con Milan-Sampdoria (match trasmesso in diretta su Sky) e si finirà con il big match tra Atalanta e Juventus. La Roma chiamata alla trasferta di Sassuolo: ecco il programma completo delle gare di oggi

Dopo i tre posticipi del sabato, questa domenica sono in programma altre sei partite di Serie A. Si comincia all'ora di pranzo, con il match di San Siro tra il Milan e la Sampdoria (partita trasmessa in diretta su Sky). A seguire, tre match in programma alle 15: Empoli-Cagliari, Verona-Udinese e Genoa-Salernitana. Alle 18, la Roma scenderà in campo a Sassuolo, mentre la giornata si chiuderà al Gewiss Stadium con il big match tra Atalanta e Juventus. Di seguito, il programma completo di questa nuova domenica di Serie A.