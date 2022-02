Assente anche Gabbia, torna Theo

Quella di Ibra non sarà l'unica assenza: forfait anche in difesa per Pioli con Gabbia che nell'allenamento di giovedì ha lavorato a parte e non sarà a disposizione così come lo svedese. Torna invece Theo Hernandez: il terzino sinistro francese, dopo aver scontato il turno di squalifica contro la Samp, si riprende la fascia sinistra della squadra di Pioli. Per la trasferta di Salerno, contrariamente alle abitudini post lockdown, il Milan andrà in ritiro e partirà nella giornata di venerdì per la Campania, tanto per ragioni logistiche quanto per preparare al meglio la partita.