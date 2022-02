Fiorentina-Udinese si dovrà giocare. È questa la decisione del giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in merito alla partita non disputata lo scorso 6 gennaio per via dei casi covid nella squadra friulana che non si presentò al Franchi per causa di forza maggiore. La partita era sub judice e in giornata è arrivato il verdetto. Il giudice sportivo ha deliberato di "non applicare alla Soc. Udinese Calcio le sanzioni previste dall’art. 53 Noif per la mancata disputa della gara in oggetto, rimettendo alla medesima Lega Serie A i provvedimenti organizzativi necessari relativi alla disputa della gara medesima". "Nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o di compartecipazione causale, può essere imputato all'Udinese" scrive il dott. Gerardo Mastrandrea.