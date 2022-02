Pioli: "Siamo delusi, abbiamo peccato di lucidità"

L'allenatore rossonero ha commentato il pareggio dell'Arechi: "Siamo stati troppo frenetici e abbiamo sbagliato alcune giocate, peccato perché avevamo iniziato bene". Messias: "Proveremo fino alla fine a vincere scudetto e Coppa Italia". Nicola: "Mi è piaciuto tutto, se ho accettato è perché credo nella salvezza" PAGELLE - HIGHLIGHTS Condividi

"Siamo delusi perché non abbiamo giocato la miglior partita, c'erano tutte le condizioni ideali per poterlo fare ma non ci siamo riusciti". C'è rammarico nella parole di Stefano Pioli, che nell'anticipo della 26^ giornata di Serie A non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro la Salernitana. L'allenatore del Milan nel post gara analizza il 2-2 maturato all'Arechi: "La squadra non ha giocato bene dal punto di vista tecnico e dal punto di vista delle scelte. Siamo stati un po' troppo frenetici e sporchi in alcune giocate, avevamo gli spazi per far male ai nostri avversari e invece abbiamo commesso delle ingenuità che abbiamo pagato a caro prezzo. Siamo partiti bene e siamo andati in vantaggio, abbiamo peccato di lucidità e avremmo dovuto leggere meglio determinate situazioni".

"Avevamo approcciato bene il match entrando subito in partita" leggi anche Il Milan frena all'Arechi: 2-2 con la Salernitana Successivamente Pioli parla dell'approccio dei suoi ragazzi: "Di solito quando non approcci bene il match vuol dire che l'hai preparato male e che mentalmente non sei stato sul pezzo, invece noi avevamo iniziato bene e siamo stati subito in partita. Nel corso della gara qualche errore tecnico e di posizione ha complicato tutto. Il fatto di aver recuperato lo svantaggio è positivo ma non possiamo negare che avremmo voluto vincere". In chiusura l'allenatore del Milan parla di Leao: "L'ho richiamato spesso perché secondo me veniva troppe volte incontro per giocare il pallone sui piedi e invece avrebbe dovuto cercare un po' di più la profondità. Da un giocatore così talentuoso ci si aspettano sempre giocate vincenti ma come spesso accade la prestazione della squadra penalizza anche quella del singolo".

Messias: "Proveremo fino alla fine a vincere scudetto e Coppa Italia" leggi anche Salernitana-Milan 2-2. HIGHLIGHTS "La squadra ha giocato e lottato, ma siamo stati poco lucidi". C'è delusione nelle parole di Junior Messias, che nel post partita commenta il pareggio maturato contro la Salernitana. "Queste partite sono da vincere - ha dichiarato l'autore del primo gol rossonero. Contro di noi tutte le squadre giocano la partita della vita e se vogliamo fare qualcosa di importante dobbiamo giocare ogni gara come se fosse una finale, a prescindere dall'avversario". In chiusura l'ex Crotone parla degli obiettivi e della nazionale brasiliana: "Lotteremo fino alla fine per provare a vincere sia il campionato che la Coppa Italia. Per quanto riguarda il Brasile non penso alla convocazione, perché arriverà solamente nel caso in cui dovessi far bene con il Milan, quindi sono pienamente concentrato per fare bene con questo club".