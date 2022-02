Volpato: "Grande emozione. Totti? Un fratello"

L'italo-australiano è il primo giocatore della "scuderia Totti" a segnare nella Roma: "Mi sono bastati pochi minuti per innamorarmi di questa squadra". Bove: "Sono contentissimo per il gol, dispiace per non aver conquistato i tre punti" PAGELLE-HIGHLIGHTS Condividi

È una Roma formato Primavera quella che è riuscita a recuperare il doppio svantaggio contro il Verona e pareggiare 2-2 nell'anticipo della 26^ giornata di Serie A. A salvare Mourinho ci hanno pensato Cristian Volpato ed Edoardo Bove, centrocampisti di 18 e 19 anni aggregati in prima squadra dallo Special One viste le tante assenze. "Sono entrato per provare a cambiare la partita, visto che le mie caratteristiche mi portano a puntare l'avversario e a provare a inventare qualcosa", ha dichiarato Volpato al termine del match. Missione compiuta per il giovane italo-australiano, che alla seconda presenza tra i grandi ha segnato il gol che ha dato il via alla rimonta: "Sono contento di aver fatto gol, ma mi dispiace per il pareggio. Il mister mi ha detto di giocare semplice, è una fortuna essere allenati da una persona come lui che riesce a darti sempre i giusti consigli". In chiusura il numero 62 giallorosso parla del suo ruolo preferito e degli obiettivi: "Fin da piccolo ho giocato trequartista, ma posso anche giocare come 'numero 8'. Quest'anno l'obiettivo principale era esordire, mi sono bastati pochi minuti per innamorarmi di questa squadra e anche oggi ho provato sensazioni molto forti".

Chi è Volpato, talento della "scuderia Totti" leggi anche Modric-Totti e non solo: gli idoli dei calciatori La storia di Volpato inizia dall'Australia, più precisamente a Camperdown, dove il giovane centrocampsita classe 2003 è nato e cresciuto: accento inglese ma radici italianissime, tanto da portare con orgoglio la maglia dell'Italia Under-19. I primi passi con un pallone tra i piedi mossi nell'Australasian Soccer Academy, vicino la riserva del Lago Paramatta situata a qualche chilometro da Sidney, poi la chiamata della Roma dopo un torneo in Malesia, e il primo gol in Serie A. Una rete che difficilmente Volpato dimenticherà, realizzata sotto gli occhi di Francesco Totti e Daniele De Rossi presenti in tribuna. E con l'ex capitano giallorosso che l'ital-australiano ha un rapporto speciale: è infatti il primo giocatore della "scuderia Totti" a segnare un gol con la maglia della Roma. Entrato nella sua agenzia (CT10 Management) nell'agosto 2020, Volpato non ha mai nascosto il suo ottimo rapporto con Totti: "Per me è come un fratello, mi dà sempre i consigli giusti".

Bove: "Grande emozione ma c'è rammarico per il pareggio" La rimonta giallorossa è stata perfezionata da Edoardo Bove, altro "baby" inserito nel finale di gara da Mourinho. Felicità e amarezza per il centrocampista classe 2002 al termine del match: "Il gol è una grande emozione ma c'è molto rammarico per il risultato, avremmo voluto fare di più. Mourinho non ci ha detto nulla in particolare negli spogliatoi, nella ripresa è cambiato l'attaggiamento di tutti i componenti della squadra e siamo scesi in campo più aggressivi". Bove poi racconta il suo primo gol in Serie A: "Da quella posizione solitamente un portiere si aspetta un cross sul secondo palo. Non ho visto come fosse posizionato Montipò, ma ho provato a calciare sul primo palo ipotizzando che lui stesse aspettando una palla in mezzo. Alla fine è andata bene e sono contento".