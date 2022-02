Il rammarico dell'allenatore rossoblù dopo il pari contro il Napoli: "Abbiamo fatto una grande partita creando cinque/sei occasioni clamorose, ma quando si sbagliano così tanti gol davanti al portiere non posso rimproverare nulla alla squadra. Però c'era un rigore netto: l'arbitro ha fatto una buona gara, ma il Var lo doveva richiamare. Ci giochiamo la salvezza e chiediamo più attenzione" CAGLIARI-NAPOLI 1-1: GOL E HIGHLIGHTS Condividi

Non è bastata un'ottima prestazione per ottenere una vittoria di prestigio contro il Napoli: il Cagliari, nonostante tante occasioni create, deve accontentarsi di un pareggio. Avanti grazie a Pereiro, la squadra rossoblù è stata raggiunta soltanto nel finale da Osimhen. Tanto rammarico per Walter Mazzarri, che nel postpartita ha commentato così la prova dei suoi: "Oggi abbiamo fatto una grande gara così come avevamo fatto con la Fiorentina - ha esordito l'allenatore del Cagliari -, se si vedono tutti i 90’ abbiamo forse avuto un calo solo per una decina di minuti nel finale del primo tempo, ma poi abbiamo fatto tutto noi. Abbiamo creato cinque/sei palle gol clamorose, ma quando si sbagliano così tanti gol davanti al portiere non posso rimroevare nulla ai giocatori. Se penso alle occasioni di Baselli o Deiola, sono convinto che se provassero altre 99 volte farebbero gol. Avremmo meritato almeno 5-6 punti in più per quello che abbiamo dimostrato. È una annata partita male, ma devo solo fare i complimenti ai ragazzi per quello che stiamo facendo. Abbiamo messo sotto grandi squadre mostrando un ottimo gioco".

"C'era un rigore netto, il Var doveva intervenire" leggi anche Spalletti: "Pari ok, meritava di più il Cagliari" Mazzarri si è poi soffermato su un episodio dubbio nell'are di rigore del Cagliari: Mario Rui ha toccato il pallone con la mano, ma il direttore di gara ha ravvisato un fallo in attacco di Altare: "Mario Rui gioca da tempo - l'analisi di Mazzarri -, mentre Altare è giovane. L’arbitro è stato ingannato, per me è un errore clamoroso. L’arbitro ha fatto un’ottima partita, ma il Var lo avrebbe dovuto richiamare. Era un rigore netto: magari lo avremmo sbagliaro, però lo volevo avere. Se non si dà un rigore così… Il Var doveva richiamare l’arbitro per dire che non c’era nessun fallo in attacco. Dispiace perché è stata una partita stradominata. Magari sbagliavamo il rigore come già successo con la Fiorentina, ma lo avrei voluto tirare. Comunque abbiamo sbagliato dei gol più facili di un rigore, quindi probabilmente era una giornata storta. Complimenti all’arbitro, ma dal Var mi aspetto un po’ più di attenzione. Poi se le regole cambiano sempre non lo so… Così si perdono punti, noi lottiamo per la salvezza e vogliamo essere tutelati. Comunque non è successo niente, all’arbitro ho anche fatto i complimenti".