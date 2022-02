Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2021: "Il primo semestre dell’esercizio 2021/2022 chiude con una perdita consolidata di € 119 milioni - si legge sul sito bianconero, in moderato incremento rispetto alla perdita di € 113,7 milioni del primo semestre dell’esercizio precedente". Patrimonio netto più alto rispetto a giugno 2021, per effetto dell'aumento di capitale

Il CdA di Juventus ha approvato i risultati del primo semestre 2021/2022, che ha chiuso con una perdita consolidata di 119 milioni di euro, rispetto ai 113,7 milioni del primo semestre dell'esercizio precedente. Il patrimonio netto è pari a 303,4 milioni, in incremento rispetto ai 28,4 milioni del 30 giugno 2021 per effetto dell'aumento di capitale. L'indebitamento finanziario netto è di 78,6 milioni, in riduzione di 310,6 milioni per l'aumento di capitale, i cui effetti sono stati in parte compensati dai flussi negativi della gestione operativa (-27,6 milioni) e dalle Campagne Trasferimenti (-47,9 milioni).