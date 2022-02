Il campione francese ha parlato in esclusiva a Sky Sport dell'obiettivo salvezza con la Salernitana: "Io ci credo, mancano ancora tante partite e con la mia squadra andrei in guerra. Voglio salvare la Salernitana, per me sarebbe come un trofeo. E se continuiamo così, ce la possiamo fare. Poi non so se smetterò, ma in futuro mi piacerebbe allenare". Idee chiare sullo scudetto e su Vlahovic: "Vorrei vincesse il Milan per Ibra, se lo merita. Dusan? Capisco la gente di Firenze, ma dovrebbero ringraziarlo" Condividi

Un obiettivo da conquistare, la salvezza in Serie A con la Salernitana, che avrebbe il valore dei tanti trofei conquistati in carriera. Idee precise per Franck Ribery, che punta a fare il massimo per provare a contribuire a quella che avrebbe il sapore di una vera e propria impresa. Nel corso di un'intervista esclusiva a Sky Sport, il campione francese si è detto fiducioso: "Io ci credo - ha chiarito Ribery -, abbiamo ancora tre mesi e mancano tante partite. Sono quel tipo di persona che non può lasciare il suo gruppo e la sua squadra, io vado ovunque con la mia squadra, anche a fare la guerra. Sono arrivati nuovi giocatori, un nuovo presidente, un nuovo direttore sportivo e anche un nuovo allenatore e abbiamo visto subito che qualcosa è cambiato. Crediamo a questo obiettivo e, se continuiamo così, nella vita può arrivare tutto. Ho un obiettivo, voglio salvare la Salernitana: per me sarebbe come un trofeo".

"Finché sarò felice giocherò. Poi mi piacerebbe fare l'allenatore"

A quasi 39 anni, Ribery non sa ancora cosa farà in futuro. Di certo sa perché continua a giocare: "Io sono innamorato del calcio sin da piccolo - ha spiegato il francese -, sono cresciuto in strada e anche quando dovevo andare a scuola avevo sempre il pallone con me. Per me è una passione, una cosa che ho nel cuore. Questo è qualcosa che non puoi inventare, o ce l'hai o non ce l'hai. Non so sei il prossimo anno smetterò o se vorrò ancora giocare, dipende da come mi sentirò. Per me è importante che la mattina, quando vado a fare l'allenamento, io sia felice". Una volta appesi gli scarpini al chiodo, però, potrebbe iniziare una nuova carriera: "Mi piacerebbe fare l'allenatore. Mi piace molto Carlo Ancelotti, sia come persona, sia il modo in cui pensa e in cui lavora. Mi è piaciuto tanto anche Jupp Heynckes, con il quale nel 2013 abbiamo vinto tutto con il Bayern Monaco".

"Scudetto? Spero vinca il Milan per Ibra. Lewandowski e Mbappé i più forti" La Salernitana e non solo, Ribery ha detto la sua anche sulla corsa scudetto e sulle favorite per la Champions League: "Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattuto per lui. In Champions vedo il Bayern Monaco, il Liverpool e forse anche il Psg. Dipende solo da loro, hanno squadre forti e grandi giocatori. In questi casi a fare la differenza è il gruppo". Pochi dubbi anche per quanto riguarda i singoli: "Lewandowski per me è al momento l'attaccante numero uno, il più forte del mondo negli ultimi due tre anni. Lavora molto e gli piace aiutare la squadra, questo nei campioni fa la differenza: anche se lui gioca e fa tre gol, pensa subito alla prossima partita. Penso che avrebbe meritato il Pallone d’Oro, anche l’anno prima. Mbappé è il più forte in generale, lui sa di avere grandi qualità ma non si monta la testa. Fa il suo lavoro, gioca, si diverte. Per lui è un piacere e questo è bello quando lo si vede giocare".

"Vlahovic? A Firenze dovrebbro ringraziarlo"

Con un altro giovane campione, Dusan Vlahovic, Ribery ha giocato ai tempi della Fiorentina: "Quando io sono stato a Firenze, per sette mesi ha fatto qualcosa di incredibile. È stato importante per lui capire che deve continuare così, adesso è alla Juve e la Juve è una grande società, una grande squadra con dei grandi giocatori. C'è una pressione più grande. Il consiglio che posso dargli è di non pensare troppo, deve solo continuare a lavorare come sta facendo: ha la giusta mentalità e ha tutte le capacità, è forte. È normale che la gente di Firenze sia arrabbiata con Dusan, ma credo che abbiano capito che è andato via perché il calcio è così. Penso che dovrebbero ringraziarlo per ciò che ha fatto a Firenze".