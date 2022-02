Le probabili formazioni della 27^ giornata

Tutte le ultime dagli inviati di Sky Sport. Nel Milan torna titolare Kessié. Inzaghi ritrova Brozovic e Bastoni e schiera la formazione tipo. Le due romane recuperano uomini chiave mentre Allegri ha gli uomini contati. Problemoni in difesa per Verona e Atalanta. Nel Napoli monitorato Osimhen

L’ultimo turno di campionato è stato davvero ‘sui generis’: nessuno scontro diretto tra le prime 4, ma nessuna è riuscita a portare a casa i tre punti. Anche in questa giornata le Big non avranno incroci ma la storia (soprattutto quella recentissima) ci insegna che le sorprese non finiscono mai. Turno lungo visto che si inizia venerdì e si andrà avanti fino a lunedì.

Una distribuzione temporale così ampia complica non poco i piani dei vari fantallenatori. Oggi più che mai la squadra degli inviati di Sky Sport è ‘sotto pressione’: dubbi e ballottaggi non sono risolti e quindi si va a percentuale e ‘sensazione’. Il nostro team è già al lavoro e quindi lasciamo subito spazio alle notizie che continuano ad arrivare

Nel quartier generale bianconero c’è solo Nuytinck che ha ancora lavorato a parte. Ciò significa che Cioffi può andare a San Siro con Pereyra, Udogie e Zegeelaar. Tutti e tre sono pienamente disponibili. Resta da capire l’autonomia in termini di minuti. Becao, Marì e Perez saranno, salvo soprese, confermati in difesa. Anche in attacco Cioffi prosegue sulla stessa linea vista contro la Lazio: titolari quindi Beto e Deulofeu

Dopo due panchine consecutive, Kessié torna nell’XI titolare rossonero. L’ivoriano sarà schierato al fianco di Tonali, complice anche la squalifica di Bennacer. Occasione importante per il “generale” che spera di risalire nelle gerarchie. Davanti c’era una piccola ipotesi Rebic ma Pioli non rinuncia al bomber casalingo Giroud. Dietro al francese nulla dovrebbe cambiare: Messias, Brahim Diaz e Leao viaggiano spediti verso la conferma nella formazione di partenza

I rientri di Brozovic e Bastoni permetteranno a Simone Inzaghi di schierare l’XI titolare più “scontato”? Probabilmente sì: resta solo da capire la gestione di Lautaro che non sta attraversando un buon periodo di forma. Dietro quindi cerniera formata da Skriniar, de Vrij e appunto Basoni. Dumfries e Perisic saranno i cursori di fascia (Gosens non è ancora a disposizione). Davanti Dzeko-Lautaro resta la coppia favorita ma non ancora certissima al 100%

Blessin sta ancora ragionando sull’XI titolare anti-Inter. Il tecnico rossoblù ha promesso minuti nelle gambe per Amiri, tornato a lavorare con i compagni. Il primo nodo da sciogliere è in difesa con il dubbio tra Ostigard e Maksimovic: al momento il primo è in leggero vantaggio. Un altro duello è quello che vede coinvolto Cambiaso che punta ad essere titolare a sinistra ma nulla è ancora deciso. Amiri dovrebbe giocare dall'inizio sulla trequarti

Uscito non proprio al meglio dall’ultimo impegno di campionato, Musa Barrow punta a recuperare per tempo e ad essere di nuovo titolare nel 3-4-3 di Sinisa Mihajlovic. Il tecnico recupera anche Medel e Svanberg entrambi reduci dal turno di squalifica. In difesa dovrebbe scivolare in panca Bonifazi mentre in mediana c’è un grosso punto di domanda: tre nomi per due posti ma sia Soriano che Schouten che Svanberg potrebbero essere esclusi. Al momento pare in leggero vantaggio Soriano con gli altri due che lotteranno per una maglia. Davanti ci sarà come al solito Arnautovic a guidare la truppa

Da otto a cinque: la seconda parte della settimana ha tolto dall’infermeria tre elementi “di spicco”. Non recupera invece Radovanovic e quindi deve necessariamente cambiare lo scacchiere di centrocampo. Ribery, Perotti e Verdi invece dovrebbero essere arruolabili con l’azzurro in vantaggio sul resto della concorrenza. Djuric e Bonazzoli guideranno l’attacco mentre in mediana toccherà con tutta probabilità sia a Ederson che a Kastanos

Infermeria sold out in casa Juventus. Allegri ha quasi una formazione obbligata visto che post Champions, le pedine perse sono aumentate. Niente Dybala, niente McKennie. Si conta sui possibili recuperi (per la panchina) di Chiellini e Bernardeschi. A livello offensivo il tecnico pensa a un Cuadrado ‘alto’ nel tridente: sulle corsie esterne di difesa toccherebbe quindi a Danilo e De Sciglio. In mediana quasi scontate le presenze di Zakaria e Locatelli dal primo minuto

Andreazzoli monitora la situazione di Verre che potrebbe tornare a disposizione ma che al 99% partirà dalla panchina. Il tecnico dei toscani sta pensando di tornare a schierare i suoi con il ‘vecchio’ 4-3-2-1. Si perde forse un po’ di peso in attacco ma si guadagna in equilibrio di centrocampo. Henderson e Bajrami sembrano essere i trequartisti designati alle spalle di Pinamonti. Dietro c’è la forte candidatorua di Luperto mentre in mediana rischia Benassi: Bandinelli spera nel sorpasso

Un solo assente tra i viola che però continuano a monitorare la situazione di Torriera. Dietro mancherà infatti lo squalificato Milenkovic. La coppia di centrali sarà quindi formata da Igor e Martinez Quarta. Dicevamo di Torreira. Il centrocampista pare aver recuperato dal problema alla coscia ma balla tra campo e panchina. Potrebbe quindi toccare ad Ambrabat in mediana. In porta dovremmo rivedere Terracciano mentre in attacco resta tutto com’era: con Piatek agiranno Sottil e Nico Gonzalez

La strepitosa vittoria a San Siro contro l’Inter vale la conferma di quasi tutto l’XI titolare neroverde. In difesa però rientra Ferrari che ha scontato il turno di squalifica. Al suo fianco più Chiriches di Ayhan con quest’ultimo che è reduce da qualche sessione individuale. A destra provato sia Ruan che Muldur. Rogerio e Matheus Henrique sperano in una ‘promozione’ ma forse solo il secondo ha qualche concreta possibilità

Il grande quesito in casa granata riguarda il centrocampo. Mandragora infatti è squalificato e Juric deve decidere in fretta come rimpiazzarlo. Pobega può agire sia da mediano che da trequartista e sarà un po’ lui l’ago della bilancia. Se Juric lo metterà a centrocampo, il trequartista desigato, con Brekalo, dovrebbe essere Linetty. Davanti torna tanta concorrenza ma dopo il gol nel Derby Belotti resta ampiamente avanti. Sanabria deve inseguire

VERONA-VENEZIA, domenica ore 15

Verona, problemi in difesa per Tudor

Due squalificati e tutti nello stesso reparto. Uomini contati in difesa per il Verona di Tudor. In rampa di lancio ci sono Sutalo e Restos. A completare il pacchetto arretrato ci sarà il solito Ceccherini. Per il resto non dovremmo assistere a cambiamenti o rivoluzioni. Caprari e Barak agiranno alle spalle di Simeone mentre in mediana conferma per il duo Ilic-Tameze

Venezia, Zanetti perde Ebuehi

Problema non da poco per Zanetti che dovrà fare a meno di Ebuehi, uno dei pochi esterni destri della formazione veneta. Gli esami hanno evidenziato una lesione a livello del muscolo semitendinoso della gamba sinistra. Possibile che possa esordire Mateju, arrivato settimana scorsa in laguna. Altrimenti toccherà adattare qualche centrocampista. Davanti torna Okereke che ha scontato il turno di squalifica ma la sua titolarità non è affatto sicura