Serie A, calendario e orari delle gare di oggi

Sono quattro le partite di oggi in Serie A. Alle 12:30 (diretta su Sky Sport Calcio) la sfida tra il Torino di Juric e il Cagliari dell'ex Mazzarri. Alle 15 il derby veneto tra Verona e Venezia. La Roma in campo alle 18 in trasferta contro lo Spezia, conclude il programma alle 20:45 il match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli

Prosegue la 27^ giornata di Serie A, sono quattro le partite in programma questa domenica. Si parte dal lunch match di Torino, dove i granata di Juric ospiteranno il Cagliari dell’ex Mazzarri. La partita, in programma alle 12:30, sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Calcio Sky Sport 251. Alle 15 il derby veneto tra Verona e Venezia. Dopo il rocambolesco 4-3 dell’andata, i gialloblù proveranno a confermare l’ottima prova di Roma dello scorso weekend. La squadra di Zanetti, invece, vuole conquistare al Bentegodi punti pesanti in ottica salvezza. La Roma di Mourinho sarà protagonista alle 18 al Picco contro lo Spezia. I giallorossi vengono da tre pareggi consecutivi in campionato (ultimo successo a Empoli lo scorso 23 gennaio). Alle 20:45, infine, chiude il programma il match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Sfida tra le deluse dell’ultimo turno europeo e partita speciale per l’ex allenatore degli azzurri Maurizio Sarri.