Serie A, il calendario del prossimo turno

Il prossimo weekend, il primo di marzo in campo, coinciderà con la ventottesima giornata di Serie A. Si parte al venerdì con l'Inter, attesa nella settimana successiva dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool: i nerazzurri di Simone Inzaghi ospiteranno alle 20.45 (match trasmesso in diretta su Sky Sport) la Salernitana a San Siro. Tre le partite in programma sabato: alle 15 c'è Udinese-Sampdoria, seguita alle 18 dalla sfida dell'Olimpico tra Roma e Atalanta. In serata (ore 20:45, in diretta su Sky) tocca alla Lazio, ospite del Cagliari. Sei sono invece le sfide in programma domenica: il programma si aprirà con Genoa-Empoli (alle 12:30, in diretta su Sky), per poi proseguire alle 15 con Verona-Venezia, Fiorentina-Verona e Bologna-Torino. Alle 18 scende in campo la Juventus, che ospita lo Spezia. Il posticipo propone lo scontro diretto per la vetta tra Napoli e Milan. Di seguito, lo schema con il programma completo.