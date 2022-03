Oaktree: "Proprietari dell'Inter? Chi lo sa"

"Diventare proprietari dell'Inter? Non è nei nostri piani, vogliamo lavorare come ottimi partner e offrire supporto, ma chi lo sa". Oaktree lascia le porte aperte per un futuro alla guida dell'Inter. A dirlo è Alejandro Cano, managing director del fondo nordamericano, intervenuto al Business of Football Summit organizzato dal Financial Times: "Abbiamo cercato situazioni in cui possiamo dare valore e dare soluzioni tagliate su misura per la controparte - spiega -. L’Inter è una società top per seguaci nel mondo, era l’opportunità per avere un ruolo e supportare un club e lo abbiamo fatto". Oaktree, infatti, ha finanziato Suning lo scorso maggio con un prestito da 275 milioni di euro. Un'iniezione di liquidità importante, soprattutto per la gestione del club nerazzurro: "Per il calcio la necessità di capitale era chiara - aggiunge Cano - Questo era il modo per entrare in questo mondo e vedere se potevamo investire. Abbiamo deciso che era interessante per due motivi: è uno sport mondiale, ottimo a lungo termine e con potenziale di crescita".