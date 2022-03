Ancora nulla di fatto per l'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A, rimasta senza numero uno dopo le dimissioni di Dal Pino. L'assemblea ha rinviato il voto alla prossima riunione, prevista per venerdì 11 marzo, a causa dell'assenza di due dei tre candidati

La Lega di Serie A è ancora senza presidente. La votazione per la nomina del nuovo numero uno è stata infatti rinviata alla prossima assemblea. Quella di oggi avrebbe dovuto essere la terza votazione, dopo le due fumate nere del 7 febbraio (17 schede bianche e due nulle) e del 15 febbraio (19 schede bianche e un voto per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi). I candidati in campo, dopo il passo indietro di Bonomi, sono tre: l'ex dg della Rai Mauro Masi, l'economista Lorenzo Bini Smaghi e il capo di gabinetto del ministero della Cultura Lorenzo Casini. Oggi l'assemblea avrebbe dovuto ascoltarli, ma a quanto si apprende si sarebbe presentato il solo Casini. A un mese dalle dimissioni dell'ex presidente, Paolo Dal Pino, la Lega Serie A non ha ancora individuato un successore. Trovare la quadra non sarà semplice: oltre alla mancata partecipazione odierna di Bini Smaghi e Masi, ci sono dubbi sull'elegibilità dello stesso Masi e di Casini a causa del lavoro svolto nella pubblica amministrazione e in società pubbliche. L'assemblea dovrebbe tornare a discutere dell'elezione del nuovo presidente venerdì 11 marzo.