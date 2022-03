L'attaccante ha svolto tutto l'allenamento in gruppo e dovrebbe essere a disposizione di Stefano Pioli per lo scontro scudetto del Maradona. Ibra era assente dallo scorso 23 gennaio, quando si infortunò nel corso della sfida con la Juventus. Alle 14:30 la conferenza stampa dell'allenatore rossonero 28^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI - I CAMPETTI Condividi

A poco più di 24 ore dallo scontro scudetto contro il Napoli arrivano ottime notizie per il Milan: Zlatan Ibrahimovic con ogni probabilità sarà a disposizione di Stefano Pioli per la gara in programma domani - domenica 6 marzo alle 20:45 - allo stadio Maradona contro gli azzurri di Spalletti. L'attaccante svedese, infatti, ha svolto l'ultimo allenamento interamente in gruppo e si va verso la sua convocazione. L'ultima parola spetterà a Pioli, che interverrà a breve in conferenza stampa. Ma la sensazione è che Ibra dovrebbe esserci: una presenza fondamentale sia tatticamente che tecnicamente, ma soprattutto a livello psicologico anche per il resto della squadra.

Assente dal 23 gennaio SERIE A Pioli e Gasp sfidano i tabù Spalletti e Mou Lo svedese è assente dallo scorso 23 gennaio, quando si infortunò nel corso della gara di San Siro contro la Juventus. Ibra ha avuto prima un problema al tendine d'Achille, poi un fastidio al polpaccio. Infortuni che lo hanno costretto a saltare quattro partite in campionato e due in Coppa Italia. Ma adesso, dopo settimane di duro lavoro, il momento della convocazione dovrebbe essere arrivato. Nella giornata di venerdì 4 marzo aveva svolto un riscaldamento differenziato e una seconda parte di allenamento in gruppo, mostrando anche una buona condizione. C'era da capire quale sarebbe stata la reazione del suo fisico nelle 24 ore successive: è stata positiva e il lavoro con il resto dei compagni è stata la conferma. Per questo Zlatan dovrebbe essere nel gruppo che domenica mattina partirà da Malpensa verso Napoli per affrontare una delle partite più affascinanti degli ultimi anni per il Milan.