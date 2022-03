Giroud, l'uomo dei sogni: quanti gol pesanti

Due gol nel 4-0 alla Lazio in Coppa Italia, una doppietta nella vittoria per 2-1 contro l’Inter in campionato e la rete decisiva in casa del Napoli. Olivier Giroud è l’uomo dei gol pesanti del Milan. Se saranno decisivi o meno per un trofeo si vedrà a maggio, ma l’attaccante francese ha regalato sei punti fondamentali contro due dirette avversarie per lo scudetto: "Partita dopo partita siamo ancora in corsa. Non voglio parlare già di Scudetto, ma speriamo di vincere qualcosa quest'anno. Siamo ambiziosi" ha dichiarato Giroud nel post partita. Anche a Napoli, come contro l’Inter, Giroud ha segnato un gol d’esperienza, da rapinatore d’area, trovandosi nel posto giusto al momento giusto e trasformando in oro anche conclusioni non pericolose, tipo quella di Brahim Diaz deviata nel derby e di Calabria contro il Napoli: "Provo a fare il mio gioco, provo ad essere nel posto giusto al momento giusto - prosegue il francese - Sono tre punti che valgono tanto, era una partita contro un rivale per lo Scudetto. Non era decisivo, ma molto importante vincere qua".