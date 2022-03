Allegri inizia a recuperare i pezzi in difesa: per la prossima gara contro la Sampdoria tornano a disposizione De Sciglio e Alex Sandro, che hanno ripreso a lavorare in gruppo. Domani toccherà a Cuadrado rientrare: anche lui spera di farcela per il match contro i blucerchiati. Dybala punta il Villarreal: intanto il suo entourage resta a Torino in attesa dell'incontro con la società

Inizia a svuotarsi l'infermeria della Juventus . Due recuperi importanti per Massimiliano Allegri , che potrà nuovamente avere a disposizione alcuni tasselli in difesa , un reparto particolarmente colpito nelle ultime settimane. Nella mattinata di giovedì 10 marzo sia Mattia De Sciglio sia Alex Sandro hanno ripreso ad allenarsi in gruppo : il primo era alle prese con un fastidio al ginocchio ed era già stato preservato nell'ultimo turno di campionato contro lo Spezia, mentre il brasiliano è reduce da un problema al polpaccio che lo ha costretto a saltare le ultime partite. Entrambi saranno a disposizione per la prossima gara di Serie A in programma sabato 12 marzo (ore 18) contro la Sampdoria a Marassi, dove spera di esserci anche Juan Cuadrado . Il colombiano, che ha lavorato a parte dopo un attacco febbrile accusato nella giornata di martedì, nella giornata di venerdì 11 marzo tornerà a svolgere l'intera seduta con i compagni e potrebbe dunque farcela per il match contro i blucerchiati.

Dybala punta il Villarreal

Diverso il discorso per quanto riguarda Paulo Dybala. L'argentino, che mercoledì 9 marzo è tornato a lavorare in campo con il pallone, spera di esserci per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma mercoledì 16 marzo. Fino a quel giorno anche il suo entourage rimarrà a Torino: l'appuntamento per parlare del rinnovo con la società bianconera, inizialmente in programma in queste ore, è saltato ed è stato rinviato a dopo la pausa per le Nazionali. Lo staff di Dybala resterà dunque in attesa di capire come si evolverà la situazione.