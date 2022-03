Rinnovo Dybala, Juve rinvia incontro a fine mese

La società bianconera ha rinviato a fine mese l'incontro – inizialmente in programma domani – per discutere il rinnovo della Joya: gli agenti dell'argentino erano già a Torino

Da una parte il campo, con le buone notizie dall’allenamento del mercoledì che lo ha visto svolgere una parte di lavoro anche con il pallone, dall’altra il futuro. Tra Paulo Dybala e la Juve non è ancora arrivato il momento di sedersi intorno a un tavolo e riprendere al trattare il rinnovo. Perché, nonostante l’incontro tra l’entourage dell’argentino e la Juve fosse in programma per domani, la società bianconera ha comunicato agli agenti di Dybala, Jorge Antun e Carlos Novel, che il faccia a faccia è rimandato a fine mese. Una comunicazione che ha un po’ spiazzato gli agenti della Joya, arrivati a Torino in mattinata proprio per discutere con la dirigenza bianconera del futuro del loro assistito.