Milan-Empoli, dove vedere la partita in tv

I rossoneri vogliono dare continuità alla vittoria di Napoli e ospitano a San Siro l'Empoli di Andreazzoli: tutte le informazioni su come guardare la partita in tv

La vittoria di Napoli ha dato slancio ed entusiasmo al Milan, capolista del campionato di Serie A seppur con una partita in più rispetto all'Inter. I rossoneri vogliono dare continuità al risultato del Maradona e hanno quindi come obiettivo quello di ottenere tre punti importanti nella sfida di San Siro contro l'Empoli. La squadra di Andreazzoli, però, cerca un successo che manca da ben 11 partite. La squadra toscana non ha mai vinto nel 2022, è a secco dalla gara di Napoli del 12 dicembre scorso. Nelle ultime 11 giornate sono arrivati solo 6 pareggi e 5 sconfitte.