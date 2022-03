Il commento dell'allenatore rossonero dopo la vittoria contro l'Empoli: "Non è stato facile, non abbiamo dominato la partita ma siamo stati bravi a gestirla, soffrendo e concedendo poco". E sulla parola 'scudetto': "Non la pronuncerò prima della fine dell'ultima partita. Per la lotta alla vittoria finale conto anche la Juventus". Florenzi: "Ci aspettano tutte finali. La prima era questa, la prossima a Cagliari"

Nel posticipo del sabato sera il Milan vince contro l'Empoli (1-0, gol di Kalulu) e consolida il primato in Serie A. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha commentato così la serata della sua squadra e la situazione in classifica, senza mai sbilanciarsi, come suo solito: "La classifica è stupenda, sì, ma è virtuale: domani devono giocare i nostri avversari e ci sono partite che alcuni devono recuperare. Oggi è stata una partita difficile, ma l'abbiamo gestita bene, soffrendo e concedendo poco. È vero che non siamo riusciti a dominare la partita, ma è stato altrettanto importante aver saputo gestirla, con questa mentalità". Il Milan è primo, a nove giornate dalla fine, ma quando gli viene chiesto se sa quando si potrà pronunciare la parola 'scudetto', Pioli risponde così: "Parlerò di scudetto solo prima dell'ultima giornata, nel caso. Ora dobbiamo restare concentrati sulla prossima partita a Cagliari che sarà difficile". E per quanto riguarda la lotta per la vittoria del campionato, Pioli ha detto: "La Juventus è dentro, perché mancano nove partite e 27 punti sono tantissimi. E poi stanno facendo una striscia importante. Metto dentro tutte le prime cinque".