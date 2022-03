Due gol per cancellare la sconfitta contro il Milan e continuare a credere nello scudetto. Il protagonista assoluto di Verona-Napoli è sicuramente Victor Osimhen, che con la sua doppietta ha permesso alla squadra di Spalletti di imporsi 2-1 al "Bentegodi". "La sconfitta dello scorso weekend nel big match contro i rossoneri ci ha fatto male e volevamo dare delle risposte - ha commentato il numero 9 azzurro al termine della partita. Sapevamo che avremmo affrontato una squadra forte e organizzata e ritengo che abbiamo meritato i 3 punti". L'attaccante nigeriano ha segnato il gol dell'1-0 grazie a un colpo di testa, il quarto consecutivo realizzato con questo fondamentale: "In settimana mi alleno tanto con Mario Rui e Di Lorenzo per migliorare anche questa abilità. Con il passare del tempo sto acquisendo sempre più confidenza con i colpi di testa e voglio continuare così".