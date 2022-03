Lazio-Venezia, dove vedere la partita in tv

La squadra di Sarri cerca conferme in chiave Europa dopo la vittoria di Cagliari, quella di Zanetti punta a invertire la rotta dopo 14 partite di fila senza successi in campionato. La 29esima giornata di Serie A si chiude allo stadio Olimpico di Roma: calcio d'inizio alle 20:45, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Lazio-Venezia chiude il programma della ventinovesima giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri ha riscattato con il 3-0 di Cagliari il ko casalingo contro il Napoli e insegue punti pesanti in chiave Europa. Di fronte avrà il Venezia di Paolo Zanetti, al quale la proprietà ha confermato la fiducia dopo l'1-4 contro il Sassuolo, risultato che ha allungato a 14 la serie di partite consecutive senza vittorie. Immobile e compagni sono chiamati a migliorare il rendimento interno, visto che hanno vinto solo due delle ultime sette partite casalinghe di campionato. Il Venezia ha vinto tre partite fuori casa in questo campionato e punta all'aggancio di un record: nella loro storia in Serie A, soltanto nel campionato 1942/43 i lagunari hanno ottenuto più successi in trasferta (quattro) in una singola stagione. La Lazio non ha mai perso nelle 10 gare casalinghe contro il Venezia in Serie A (8V, 2N).