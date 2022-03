Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 30^ giornata

Sono otto i giocatori fermati dal giudice sportivo dopo la 29^ giornata, tutti per un turno. Nel derby contro la Roma la Lazio non avrà Zaccagni, già diffidato e ammonito per simulazione nel match contro il Venezia. Tre assenze per il Verona a Empoli, due per il Bologna contro l'Atalanta: tutti gli squalificati

Non soltanto la sanzione per la curva del Verona, chiusa per un turno a causa dei cori insultanti di matrice territoriale e discriminazione razziale che si sono verificati nel corso dell'ultima partita contro il Napoli. Dopo la 29^ giornata di Serie A sono arrivate le decisioni del giudice sportivo relativamente alle squalifiche dei calciatori. Otto i giocatori fermati, tutti per un turno. Particolarmente colpito il Verona, che in vista della prossima gara a Empoli non avrà Faraoni (per lui anche un'ammenda di 1.500 euro), Ilic e Ceccherini. Salterà il derby con la Roma, big match della 30^ giornata, Mattia Zaccagni della Lazio: l'esterno offensivo, già diffidato, è stato ammonito per simulazione nel corso della gara contro il Venezia ed ha anche ricevuto un'ammenda di 2.000 euro. Due fermati nel Bologna, Bonifazi e Sansone: salteranno la partita contro l'Atalanta, che non avrà Zappacosta. Infine stop per Raspadori: l'attaccante del Sassuolo non giocherà la sfida contro lo Spezia.