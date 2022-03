Serie A, il calendario del prossimo turno

Torna in campo la Serie A con il trentesimo turno di campionato tra venerdì 18 e domenica 20 marzo, ultima giornata prima della sosta per le nazionali. Si inizia venerdì con due anticipi: il Sassuolo ospita lo Spezia, mentre il Torino fa visita al Genoa. Sabato, invece, in campo le prime tre in classifica: alle 15 il Napoli in casa contro l'Udinese, alle 18 l'Inter ospita la Fiorentina e alle 20.45, Cagliari e Milan si sfideranno alla Domus Arena. Domenica, invece, andrà in scena il derby capitolino tra Roma e Lazio, in programma alle 18. Alle 15, invece, la Juventus ospiterà la Salernitana, mentre alle 20:45 l'Atalanta farà visita al Bologna nel posticipo.