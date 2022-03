Secondo pari di fila e sesta partita senza vittorie nelle ultime sette per la squadra di Inzaghi, che ha battuto soltanto la Salernitana. Prima del derby perso in rimonta l'Inter era a +4 su Milan e Napoli con una partita in meno. Ora è a -6 (sempre con una gara in meno) dai rossoneri e il prossimo turno (dopo la sosta) sfiderà la Juve

