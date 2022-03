Dopo lo spiacevole episodio al termine di Cagliari-Milan, con Maignan vittima di insulti razzisti e di un lancio di bottigliette da parte della curva di casa, il portiere francese ha risposto alla sua maniera anche sui suoi profili social, con un post in cui ha pubblicato una scimmia che fa il dito medio e la sua foto mentre risponde alla curva cagliaritana. Intanto la procura della Figc apre un'inchiesta sull'accaduto CAGLIARI-MILAN 0-1, HIGHLIGHTS Condividi

Dopo il finale di Cagliari-Milan (1-0, gol di Bennacer), ci sono stati attimi di tensione in campo. Mentre si stava avviando verso i compagni per festeggiare la vittoria, Mike Maignan ha ricevuto insulti razzisti e qualche lancio di bottiglia da parte di qualche tifoso della curva del tifo caldo cagliaritano. Il portiere francese ha risposto, portandosi le dita dietro le orecchie e poi, accompagnato da Tomori, si è allontanato (ma al centro del campo poi è scoppiata una mini-rissa tra le due squadre). Dopo l'ennesimo spiacevole episodio di stampo razziale, Maignan ha risposto a modo suo anche sui suoi profili social. Il francese ha pubblicato un post con due foto: la prima raffigura una scimmia mentre fa il dito medio (l'animale, verosimilmente, rappresenterebbe il modo con cui qualche tifoso del Cagliari lo avrebbe chiamato durante il match), mentre nella seconda si vede lo stesso Maignan che si porta le dita alle orecchie, rivolto verso la curva del Cagliari. Questa la didascalia: "N.W.A.", acronimo della banda hip-hop degli anni Novanta 'Niggaz Wit Attitudes' (neri con le pa**e). Non è la prima volta che Maignan, dopo esser stato vittima d'insulti razzisti, commenta l'episodio sui social. Lo fece anche lo scorso settembre, dopo Juventus-Milan, quando dopo aver subito certe offese scrisse: "Sono Mike, nero e orgoglioso" (qui il post completo).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @mmseize

E la Procura Figc apre un'inchiesta

La Procura della Figc e la Digos di Cagliari sono entrati in contatto per analizzare le immagini degli spalti dell'Unipol Domus e provare a individuare i protagonisti dei cori razzisti nei confronti di Maignan anche durante la partita (e non solo dopo il triplice fischio). Un'inchiesta è stata aperta e delle indagini sono in corso per fare chiarezza. Saranno interrogati anche tutti i tesserati coinvolti nel parapiglia di fine match.

Pioli: "Dispiace quando succedono cose del genere"

"Mike mi ha riferito che da dietro la porta lo avevano insultato", ha confermato Pioli nel postpartita ai microfoni di Sky. "Dispiace quando succedono cose del genere. È un ragazzo che non merita un certo tipo d'insulti, ma come lui, nessuno li merita. Ci mancherebbe altro", il commento dell'allenatore del Milan.

Joao Pedro: "Non ho sentito insulti, sono cose delicate da trattare"

Questo invece il commento nel postpartita di Joao Pedro, che si è trovato al centro della 'rissa' dopo che gli animi tra le due squadre si erano scaldati: "Sono un tipo caldo, è vero, ma questa volta ho cercato di separare i ragazzi che stavano discutendo, poi si è intromesso Ibrahimovic che voleva sapere cosa fosse successo. Comunque tra me e lui non è successo nulla di grave, sono cose di campo". Poi, sull'episodio degli insulti razzisti a Maignan, ha detto: "Non ho sentito insulti da parte dei tifosi del Cagliari. Sono cose delicate e sempre difficili da trattare, ma non ho sentito niente".