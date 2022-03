Mourinho: "Vittoria meritata, non c'è dubbio"

Il portoghese dopo la vittoria nel derby: "Grande vittoria, merito dei ragazzi. Non c'è dubbio su chi meritasse la vittoria, nonostante la Lazio abbia giocato con orgoglio nel secondo tempo. Gli 'olè' non mi piacciono, si dà un messaggio sbagliato ai giocatori. Si può vincere anche 5-0, ma ci vuole sempre rispetto per gli avversari. Esigo molto da Abraham, può e deve fare queste prestazioni"

La Roma vince il derby e festeggia all'Olimpico un grande successo contro la Lazio. Gara già chiusa nel primo tempo, con la doppietta di Abraham e la punizione di Pellegrini che permettono ai giallorossi di andare all'intervallo sul 3-0. Ovviamente soddisfatto José Mourinho: "È stata una grande vittoria – le parole del portoghese - Già il successo con l'Atalanta qui era arrivato con grande solidità, con un risultato diverso ma dopo una partita in cui cui abbiamo dimostrato di essere una squadra consapevole di quello che doveva fare per ottenere il risultato. Anche questa è stata speciale perché i ragazzi hanno messo in campo tutto quello che avevamo preparato. Merito a loro, perché abbiamo affrontato una squadra che nel secondo tempo ha provato, con l'orgoglio di giocava un derby, di cambiare la partita. Ma la squadra ha tenuto bene e non c'è dubbio su chi meritasse di vincere questa gara. La squadra questa volta ha superato i limiti. Facciamo fatica a essere concentrati per tutta la partita., in questa gara invece siamo sempre stati lì, anche nell'intervallo li ho preparati mentalmente qualora avesse segnato il 3-1. Abbiamo avuto controllo emozionale".

"Non mi piacciono gli 'olè', nemmeno sul 5-0"

Dopo il 3-0 sembrava già partita la festa, frenata poi dallo stesso Mourinho: "Non mi piacciono gli 'olè', perché poi un giocatore li può interpretare in modo sbagliato. Non mi piacciono a fine partita, figuriamoci al minuto 43. C'è il rischio che poi i giocatori pensino che la partita sia finita, poco dopo Ibanez infatti ha perso una palla da cui è arrivata un'occasione per Immobile. Avevamo fatto tre gol, magari potevamo farne quattro o cinque, ma ci deve essere sempre il rispetto per l'avversario. La festa finale? Non ho visto, sono andato direttamente negli spogliatoi".