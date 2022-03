Primo tempo perfetto per la Roma e da incubo per la Lazio: il derby si decide prima dell'intervallo con la doppietta di Abraham, migliore in campo insieme a Lorenzo Pellegrini, autore di una magia su calcio di punizione. Tra i biancocelesti deludono Luis Alberto e Felipe Anderson. Male anche Acerbi. Ecco tutte le pagelle

ROMA-LAZIO, CRONACA E TABELLINO