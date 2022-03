L'attaccante del Milan ha incontrato il fresco campione del primo GP stagionale Charles Leclerc, Carlos Sainz e il team principal Binotto a cui ha regalato una maglia del Milan ("Ti ho portato un piccolo regalo anche se so che tifi per l'Inter. Ma sai non tutti sono perfetti..."). Poi qualche giro in pista a bordo della nuova Ferrari 296 Gtb: "Quando compri Ibra, compri una Ferrari" ha scherzato lo svedese

IBRA-FERRARI, IL RACCONTO DELL'INCONTRO - IL VIDEO