Il centrocampista croato e il difensore olandese puntano a rientrare in gruppo nella giornata di martedì per preparare al meglio il match contro i bianconeri. Lautaro Martinez, invece, è tornato negativo al tampone

Buone notizie per Simone Inzaghi, che per il big match di domenica 3 aprile alle 20:45 contro la Juventus potrà contare su Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro era risultato positivo al Covid-19 lo scorso 21 marzo prima di partire verso l'Argentina per le ultime gare di qualificazione ai Mondiali con la sua nazionale ed era rimasto a Milano in isolamento fiduciario. Il Toro ha ripetuto il tampone nelle scorse ore che ha dato esito negativo, e nella giornata di domenica è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile.