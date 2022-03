Da domani tutta Italia in zona bianca

Iss: aumenta incidenza, tasso massimo fra 10 e 19 anni

Aumenta l'incidenza settimanale a livello nazionale ed il tasso più alto ha riguardato la fascia d'età fra i 10 e i 19 anni. Lo indica il report esteso settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità che integra il monitoraggio sull'andamento dell'epidemia. I dati del flusso ISS nel periodo 14/3/2022 - 20/3/2022 evidenziano un aumento dell'incidenza, pari a 784 per 100.000. In aumento l'incidenza a 14 giorni in tutte le fasce d'età. Nella fascia 10-19 anni si registra il più alto tasso di incidenza a 14 giorni, pari a 2.165 per 100.000.