Consolidare il quarto posto, ma possibilità di sorpassare l'Inter in classifica: la Juventus torna al lavoro e prepara il big match dell'Allianz Stadium contro la squadra di Simone Inzaghi, in programma domenica 3 aprile alle ore 20:45. Massimiliano Allegri ritrova Dusan Vlahovic, che ha smaltito il problema all'inguine che lo ha costretto a saltare gli impegni con la Serbia. Quattro reti per l'ex Fiorentina, così come le vittorie di fila della Juventus in campionato, a caccia di un successo di prestigio contro i campioni d'Italia in carica. Anche Alex Sandro e Zakaria hanno lavorato parzialmente in gruppo e puntano ad andare in panchina contro i nerazzurri. Paulo Dybala, invece, ha svolto l'intero allenamento con i compagni e ha voglia di mettersi alle spalle gli ultimi intensi giorni vissuti.