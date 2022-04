Spalletti: "Spero Mertens mi presenti il conto"

Alla vigilia della trasferta di Bergamo contro i nerazzurri l'allenatore del Napoli ha presentato in conferenza stampa la gara che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale nella corsa scudetto: "Serviranno sportellate per 95 minuti, chi abbassa lo sguardo perde. Riusciremo a sopperire alle assenze per continuare a scrivere il nostro cammino". In attacco, senza Osimhen, ci sarà Mertens: "Spero che mi prensenterà il conto per le volte in cui non l'ho fatto giocare" LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 31^ GIORNATA Condividi

Vincere per continuare ad inseguire il sogno scudetto. Sulla strada del Napoli c'è l'Atalanta, che cerca punti fondamentali per tornare in corsa per un posto in Champions. Un vero e proprio big match quello della 31^ giornata di Serie A, che potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per il futuro della squadra di Luciano Spalletti. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore azzurro ha presentato così la partita.

Sarà una partita verità per lo scudetto? "Sarà una partita di quelle che ti guardano negli occhi. Chi abbassa un po' lo sguardo durante i 95 minuti perde. Loro sono una squadra che sa mantenere il livello alto di forza e di ritmo, con qualità altissima. Sono costruiti bene, in queste partite probabilmente non basta una giocata, una finta o una controfinta per vincere. Serviranno 95 minuti di sportellate, si dovrà ribattere colpo su colpo". Cosa pensa della Nazionale? "Io penso che vada bene continuare con Mancini perché la strada è quella giusta. Mancini ha fatto vedere di aver portato molti giovani nel gruppo, che possono servire anche in futuro. Ha vinto un titolo importantissimo come l’Europeo. Si può sbagliare una partita, ma la qualità del gioco che ha portato in Nazionale è sotto gli occhi di tutti. Poi è chiaro che ci sono delle cose da migliorare come sempre, bisogna continuamente andare alla ricerca di qualcosa di nuovo. Siamo sicuramente indietro per quanto riguarda gli stadi e le strutture, per lavorare meglio servono le strutture e noi siamo molto indietro in questo senso. Poi c’è un problema culturale, la ricerca della vittoria assoluta sin da quando siamo nella scuola calcio ossessiona tutti. In tribuna contano solo i gol e le vittorie, il bel gioco e il permettere di sbagliare a questi ragazzi non diventa una cosa possibile. Invece bisogna lasciarli giocare per far emergere le qualità, senza bisogno di dover per forza vincere ogni torneo. La qualità di un settore giovanile non si misura dal numero dei tornei vinti, si misura dalla qualità dei giocatori che si fanno crescere".