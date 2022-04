Dopo sedici partite si è interrotta la striscia di risultati utili consecutivi della Juventus, fermata all'Allianz Stadium dall'Inter. "Adesso si potrà dire che la Juventus è tagliata fuori definitivamente dalla lotta scudetto - esordisce Massimiliano Allegri - L'Inter è la favorita, ha un calendario più facile di Milan e Napoli. Per loro era uno scoglio importante". Nonostante il risultato, l'allenatore bianconero (che ha glissato sulle polemiche arbitrali) vede il bicchiere mezzo pieno per la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto una buona partita, creando molto e calciando in porta. È stata una bella Juventus e ha dei margini di miglioramento. Peccato per la sconfitta". Un ko che adesso pone un chiaro obiettivo secondo Allegri: "Dobbiamo fare più punti possibili per mantenere il quarto posto e ripartire il prossimo anno con l'obiettivo di vincere lo scudetto. Ci sono i presupposti, dopo un anno insieme potremo far meglio".