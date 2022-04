Nella Juventus che verrà non ci sarà spazio per Paulo Dybala. L'argentino non ha rinnovato con i bianconeri e a giugno saluterà Torino. Il club, però, non si farà trovare impreparato per rimpiazzarlo secondo il vicepresidente Pavel Nedved: "Le idee ci sono e belle chiare - spiega - Abbiamo un giocatore ottimo, ma infortunato come Chiesa. Sicuramente poi penseremo tutti insieme come allestire l'attacco". Sicuramente i bianconeri perderanno una pedina importante, capace di segnare più di 110 gol in 280 presenze. "La decisione di non rinnovare non c'entra con il giocatore Dybala - aggiunge Nedved - Lui è sempre stato importante e lo sarà anche per la sua prossima squadra".