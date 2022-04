Fiorentina-Empoli, dove vedere la partita in tv

La squadra di Vincenzo Italiano cerca una vittoria che manca da tre turni, quella di Aurelio Andreazzoli non ha mai vinto nel 2022. Fiorentina-Empoli si gioca domenica 3 aprile alle 12:30. Partita in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Fiorentina-Empoli inaugura la domenica di campo nella 31^ giornata di Serie A : il derby toscano dello stadio Artemio Franchi oppone la squadra di Vincenzo Italiano, in corsa per l'Europa ma a secco di vittorie da tre turni, e quella di Aurelio Andreazzoli, ancora con un buon vantaggio sulla zona retrocessione ma mai vittoriosa nel 2022. Curiosità : l'Empoli ha vinto quattro delle ultime sei gare in Serie A contro la Fiorentina (2P), dopo aver ottenuto soltanto due successi nelle precedenti 17 partite. La Fiorentina ha vinto cinque delle ultime otto gare giocate in casa al Franchi contro gli azzurri e ha vinto otto delle ultime 11 gare in questa Serie A (2N, 1P). Start alle 12:30.

Dove vedere Fiorentina-Empoli in tv

La partita tra Fiorentina e Empoli, valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A 2021/2022, si gioca domenica 3 aprile alle ore 12:30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming su NOW. Telecronaca del match affida a Riccardo Gentile, commento di Lorenzo Minotti; a bordocampo Vanessa Leonardi e Veronica Baldaccini.