Dieci risultati utili consecutivi e quinto posto adesso in solitaria con due punti di vantaggio sulla Lazio. È stata una domenica perfetta per la Roma, vittoriosa anche nella trasferta contro la Sampdoria. Un successo di misura, ma importante per dare continuità ai tre punti conquistati nel derby: "A Roma se vinci il derby sei in paradiso, altrimenti è un disastro totale - spiega José Mourinho - Siamo riusciti a restare con i piedi per terra. Era una partita difficile, le squadre di Giampaolo sono sempre molto organizzate, con la loro filosofia". L'allenatore della Roma, analizzando il match, si è soffermato sulla gestione del risultato da parte dei suoi giocatori: "Nel secondo tempo mi è piaciuto l'atteggiamento, ma potevamo fare qualcosa in più per segnare il secondo gol. La partita è finita quando abbiamo messo giocatori freschi come Shomurodov che ha dato maggiore profondità e creato pericoli".