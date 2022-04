Al termine di Juventus-Inter, il suo ultimo derby d'Italia di campionato in maglia bianconera, l'attaccante argentino non ha trattenuto le emozioni ed è scoppiato in lacrime sotto la curva bianconera. E sui social sono tantissimi gli omaggi dei tifosi della Juve, che lo stanno già rimpiangendo: "Non può finire così"

Il suo ultimo derby d'Italia di campionato in maglia bianconera è finito con una sconfitta e al fischio finale Paulo Dybala non è riuscito a trattanere le lacrime. Un mix di delusione ed emozioni per il numero 10 della Juventus, che al termine della gara persa 1-0 contro l'Inter è andato a omaggiare i suoi tifosi visibilmente commosso. Occhi lucidi, Dybala ha di fatto salutato i sostenitori che lo hanno accompagnato nelle ultime sette stagioni. Poi ha fatto lo stesso su Instagram attraverso un post molto minimal, che però rappresenta la voglia di dare il massimo da qui alla scadenza del suo contratto, che non verrà rinnovato. "Fino alla fine", appunto, lo slogan del club bianconero scelto anche da Dybala per accompagnare la sua immagine.