Giornata di visite mediche per Manuel Locatelli. Dopo l'infortunio al ginocchio che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo di Juventus-Inter, nella mattinata di oggi - lunedì 4 aprile - il centrocampista bianconero è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al J-Medical. Come già rivelato da Massimiliano Allegri nel post-gara, Locatelli ha riportato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Come comunicato dalla Juventus attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, i tempi di recupero sono stimati in circa quattro settimane.