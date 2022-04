"È difficile giocare in 11 contro 12". Non usa giri di parole Adrien Rabiot per commentare la sconfitta della Juventus contro l'Inter. Il chiaro riferimento del centrocampista francese è nei confronti dell'arbitro Irrati. Da una parte il rigore decisivo assegnato (e fatto ripetere) all'Inter, dall'altra decisioni contestate come il penalty non concesso ai bianconeri per il contatto tra Bastoni e Zakaria. Se Allegri ha glissato sul tema, lo stesso non ha fatto Rabiot sui social: "Ottima partita, bravi tutti - esordisce in un post su Instagram - Peccato per il risultato, ma è difficile giocare in 11 contro 12".