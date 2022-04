Vigilia di campionato per i rossoneri, impegnati nel posticipo domenicale in trasferta contro il Torino per questa 32^ giornata di Serie A. L'obiettivo è riscattare il passo falso dopo il pareggio casalingo contro il Bologna: i tre punti darebbero a Pioli e i suoi la certezza del primo posto. Ma chi giocherà contro i granata? Ecco la probabile formazione del Milan

LA CLASSIFICA DI SERIE A