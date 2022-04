Probabili formazioni di Torino-Milan

Toro, si ferma Mandragora: torna Pobega dal 1'

leggi anche

Juric: "Milan fortissimo, ma voglio fare punti"

Juric cambia tre giocatori rispetto alla partita di Salerno. In porta Berisha. Difesa a tre con Izzo, Bremer e Buongiorno. A centrocampo non ci sarà Mandragora per un problema muscolare: al suo posto Pobega, che si schiererà accanto a Ricci nel mezzo. Sulle fasce agiranno Vojvoda a sinistra e Singo a destra. In attacco, dietro a Belotti spazio per Brekalo e Lukic.